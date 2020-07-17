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  • Twitter заблокував акаунти, які змінили паролі за останні 30 днів через злом сторінок знаменитостей
17 липня 2020, пʼятниця, 08:29 8
Технології 2020-07-17T09:30:02+03:00
Українські Новини
Twitter заблокував акаунти, які змінили паролі за останні 30 днів через злом сторінок знаменитостей

Twitter заблокував акаунти, які змінили паролі за останні 30 днів через злом сторінок знаменитостей

Елизавета Кесельман
Twitter, хакерська атака, акаунт
Twitter. Фото:pixabay
Twitter. Фото:pixabay

Компанія Twitter після того, як стався масовий злом акаунтів знаменитостей, заблокувала всі акаунти, які змінили або намагалися змінити пароль протягом останніх 30 днів. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Наголошується, що зараз людям допомагають відновити доступ до своїх облікових записів.

"Через надмірну обережність і в рамках нашого вчорашнього реагування на інциденти, щоб захистити безпеку людей, ми зробили кроки, щоб заблокувати всі облікові записи, які намагалися змінити пароль облікового запису протягом останніх 30 днів", - йдеться в заяві.

Компанія попередила користувачів, що якщо обліковий запис був заблокований, це не означає, що раніше його зламали. Такі заходи вжили в рамках розслідування.

Крім того, в компанії додали, що працюють над тим, щоб допомогти людям відновити доступ до своїх облікових записів якомога швидше, якщо вони були попередньо заблоковані.

"Це може зайняти додатковий час, оскільки ми робимо додаткові кроки для підтвердження того, що ми надаємо доступ законному власникові", - додали в Twitter.

В Twitter також заявили, що не мають даних про те, щоб хакери зламали паролі відомих користувачів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дональд Трамп розлютився на Twitter і пригрозив заблокувати всі соцмережі в США перед виборами. Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі. У ньому знайшли героїзацію насильства

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