Трамп розлютився на Twitter і пригрозив заблокувати всі соцмережі в США перед виборами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після того, як Twitter поставив маркування про імовірно фейкової інформації, щодо президентських виборів під постами Трампа, заявив, що запровадить контроль за соціальними мережами, включаючи і їх блокування на крайні заходи. Про це він написав в Twitter.

Після того, як кілька постів американського президента щодо можливих фальсифікацій під час виборів у Каліфорнії поштою були промарковані соцмережею як такі, які мають недостовірну інформацію, Трамп заявив, що соціальні медіа-платформи "максимально заглушають голоси консерваторів".

"Ми будемо суворо регулювати або закривати їх, перш ніж зможемо дозволити цьому статися. Ми бачили, що вони намагалися зробити, і зазнали невдачі в 2016 році. Ми не можемо допустити, щоб це знову повторилося в гіршому варіанті", - написав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, Джозеф Байден заявив, що Трамп спробує відкласти вибори президента у США, які призначені на листопад 2020 року.

Проте сам Трамп спростував дану інформацію.

Тим часом, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, заявив про те, що був причетний до призначення Джозефа Байдена віце-президентом Сполучених Штатів Америки.