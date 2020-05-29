Twitter приховав пост Трампа про ситуацію в Міннеаполісі. У ньому знайшли героїзацію насильства

Президент США Дональд Трамп днями заявив про підписання законпроекту про блокування всіх соціальних мереж в Америці у зв'язку прийдешніми виборами, так як вони, на його думку, прагнуть перешкодити республіканцям висловлювати свої погляди. Тим часом, Twitter приховав останній з постів чиновника про ситуацію в Міннеаполісі, в якому компанія знайшла героїзацію насильства. Пост опубліковано на сторінці президента в Twitter.

Зокрема, Трамп написав, що коли починається мародерство, починається стрілянина, коментуючи вбивство Джорджа Флойда.

Twitter аргументував дана дія наступними слвами:

"Цей твіт порушує правила Твіттера в отношенир героїзації насильства", - йдеться в повідомленні.

Скріншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Ці бандити ганять пам'ять Джорджа Флойда, і я цього не допущу. Поговорив з губернатором Тімом Вальцем і сказав йому, що військові з ним весь час. Будь-які труднощі, і ми візьмемо на себе управління, але, коли починається мародерство, починається стрілянина. Спасибі!", - написав Трамп в цьому пості.

Скріншот: twitter.com/realDonaldTrump

Як повідомляли Українські Новини, таке рішення він прийняв після того, як Тwitter поставив маркування про можливу неточну інформацію в постах президента.

Вибори президента в США призначені на листопад 2020 року. Раніше Джозеф Байден заявив, що Трамп спробує відкласти вибори президента у США. Проте сам Трамп спростував дану інформацію.