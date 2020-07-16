У МВФ побажали успіху новому главі Нацбанку

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Йоста Люнгман відреагував на призначення Кирила Шевченка новим головою Національного банку України. МВФ сподівається на збереження незалежності Нацбанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ. Так, Люнгман побажав успіху Шевченку на посаді голови НБУ "в цих складних економічних умовах". "Упродовж останніх років ефективне проведення НБУ грошово-кредитної, курсової і фінансової політики посилили економіку України. Головне, щоб незалежність Нацбанку і властивий НБУ високий рівень професіоналізму були збережені і під керівництвом нового голови", — заявив Люнгман. Раніше Українські Новини писали, хто такий Кирило Шевченко якого Зеленський пропонував призначити главою НБУ. Після відставки Смолія через політичний тиск обов'язки глави НБУ виконує Катерина Рожкова.