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16 липня 2020, четвер, 23:19 6
Політика 2020-07-17T00:00:02+03:00
Українські Новини
У МВФ побажали успіху новому главі Нацбанку

У МВФ побажали успіху новому главі Нацбанку

Надежда Комендантова
НБУ, Нацбанк, Йоста Люнгман, Міжнародний валютний фонд, Кирило Шевченко, Голова НБУ
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Йоста Люнгман відреагував на призначення Кирила Шевченка новим головою Національного банку України. МВФ сподівається на збереження незалежності Нацбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

Так, Люнгман побажав успіху Шевченку на посаді голови НБУ "в цих складних економічних умовах".

"Упродовж останніх років ефективне проведення НБУ грошово-кредитної, курсової і фінансової політики посилили економіку України. Головне, щоб незалежність Нацбанку і властивий НБУ високий рівень професіоналізму були збережені і під керівництвом нового голови", — заявив Люнгман.

Раніше Українські Новини писали,  хто такий Кирило Шевченко якого Зеленський пропонував призначити главою НБУ.

Після відставки Смолія через політичний тиск обов'язки глави НБУ виконує Катерина Рожкова.

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