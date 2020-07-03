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03 липня 2020, пʼятниця, 17:34 8
Економіка 2020-07-03T18:45:02+03:00
Українські Новини
Обов'язки голови НБУ виконуватиме Катерина Рожкова

Обов'язки голови НБУ виконуватиме Катерина Рожкова

Кира Молчанова
Нацбанк, Катерина Рожкова, Нацбанк України, відставка Смолія, звільнення Смолія
Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankO
Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankO

Заступник голови Національного банку Катерина Рожкова виконуватиме обов'язки голови НБУ.

Про це вона повідомила під час прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"До призначення нового голови я виконуватиму обов'язки голови НБУ", — сказала Рожкова.

Разом з тим, вона закликала Президента й політиків до ефективної співпраці.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

Смолій був призначений на цю посаду 15 березня 2018 року.

1 липня Смолій написав і подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском.

2 липня Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Смолія.

2 липня Мінфін скасував вже повністю підготовлене розміщення нового випуск єврооблігацій на 1,75 млрд доларів строком на 12 років за ставкою 7,3%.

750 млн доларів з цього розміщення повинно піти на викуп старих випусків з погашенням у 2021-2022 роках.

Колишній Президент Петро Порошенко вважає, що звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку ініційоване бізнесменом Ігорем Коломойським.

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