підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 08:56 17
Суспільство 2020-06-19T10:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць

Елена Новикова
Повітрофлотський міст, ПДР, правила дорожнього руху
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежать рух на місяць, із 19 червня по 19 липня, у зв'язку з проведенням протиаварійних робіт, в той час, як у Київській області з 28 запланованих на ремонт доріг ремонтні роботи розпочалися на 6.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби "Київавтодору".

Так, повідомляється, що з 8:00 19 червня на Повітрофлотському шляхопроводі починаються протиаварійні роботи, які триватимуть 19 липня.

Наголошується, що на час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено. Також буде обмежено рух під шляхопроводом на 1 смугу в бік Святошино.

Карта протиаварійних робіт на Повітрофлотському шляхопроводі. Фото: Facebook/Комунальна корпорація Карта протиаварійних робіт на Повітрофлотському шляхопроводі. Фото: Facebook/Комунальна корпорація "Київавтодор"

Як повідомляли Українські Новини, кияни розкритикували свіжий ремонт вулиці на Подолі.

Також Верховна Рада має намір передбачити можливість виділення коштів з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

Крім того, покарання за порушення ПДР посилять, а літерні номери не врятують від штрафів.

Більше новин про: Повітрофлотський міст ПДР правила дорожнього руху

В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі
Легалізація грального бізнесу та забезпечення лікування коронавіруса. Чим займеться Рада перед вихідними
Новини
У 2019 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 34 нових об'єкта 10:50 Прес-реліз
Відсутній склад злочину. Три справи проти Порошенка закрили 10:25
Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц 10:20 Прес-реліз
З початку року АТ "Миколаївгаз" газифікувало понад сотню помешкань 10:05 Прес-реліз
Суд заарештував підозрюваного в замовленні нападу на Гандзюк Мангера 10:00
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
більше новин
Населення України продовжує стрімко скорочуватися. Померлих вдвічі більше, ніж народжених
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok