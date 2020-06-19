У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежили рух транспорту на місяць

У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі і під ним частково обмежать рух на місяць, із 19 червня по 19 липня, у зв'язку з проведенням протиаварійних робіт, в той час, як у Київській області з 28 запланованих на ремонт доріг ремонтні роботи розпочалися на 6. Про це зазначається в повідомленні пресслужби "Київавтодору". Так, повідомляється, що з 8:00 19 червня на Повітрофлотському шляхопроводі починаються протиаварійні роботи, які триватимуть 19 липня. Наголошується, що на час робіт рух на шляхопроводі буде частково обмежено. Також буде обмежено рух під шляхопроводом на 1 смугу в бік Святошино. Карта протиаварійних робіт на Повітрофлотському шляхопроводі. Фото: Facebook\/Комунальна корпорація "Київавтодор" Як повідомляли Українські Новини, кияни розкритикували свіжий ремонт вулиці на Подолі. Також Верховна Рада має намір передбачити можливість виділення коштів з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення. Крім того, покарання за порушення ПДР посилять, а літерні номери не врятують від штрафів.