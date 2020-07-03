На Південному мосту до кінця літа обмежать рух: карта

Сьогодні вночі частково обмежать рух транспорту на Північному мосту в Києві через початок ремонтних робіт, який триватиме до кінця літа – 30 серпня. Для якнайменшого впливу на трафік більшість робіт будуть виконуватися вночі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, з 3 липня до 30 серпня на мосту буде обмежено рух транспорту. "Часткове обмеження руху заплановано в ці вихідні в напрямку Столичного шосе", - йдеться в повідомленні.

КК "Київавтодор" просить вибачення за незручності.

Також у КМДА повідомили, що більшість робіт будуть проводити вночі, щоб менше впливати на трафік автомобілів на мосту.

У Києві на Південному мосту вночі обмежать рух транспорту до 30 серпня. Схема: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, рух обмежили також і на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві. Зазначається, що там проводяться протиаварійні роботи, які триватимуть до 19 липня.

Крім того, велика кількість аварій стала причиною посилення покарань за порушення ПДР – планується переглянути відповідальність пішоходів при скоєнні адміністративних правопорушень через недотримання правил дорожнього руху.