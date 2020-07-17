На фінансування пенсій виділили 2,6 млрд гривень

Після того, як 14 липня Пенсійний фонд України направив на пенсії українцям 1,6 млрд гривень, 16 липня відомство продовжило фінансування пенсій липня згідно з затвердженим графіком.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

"На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 26,0 мільярда гривень, що становить 66,2% потреби місяці", — сказано в повідомленні.

Пенсіонерів попередили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій. Інфографіка ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку. Українці з 4 липня отримають підвищені пенсії.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн на місяць.