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17 липня 2020, пʼятниця, 06:00 7 Інфографіка
Фінанси 2020-07-17T07:15:01+03:00
Українські Новини
На фінансування пенсій виділили 2,6 млрд гривень

На фінансування пенсій виділили 2,6 млрд гривень

Кира Молчанова
Пенсії
Пенсії

Після того, як 14 липня Пенсійний фонд України направив на пенсії українцям 1,6 млрд гривень, 16 липня відомство продовжило фінансування пенсій липня згідно з затвердженим графіком.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

"На пенсійні виплати спрямовано 2,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 26,0 мільярда гривень, що становить 66,2% потреби місяці", — сказано в повідомленні.

Пенсіонерів попередили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій. Інфографіка ПФУФінансування пенсій. Інфографіка ПФУ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку. Українці з 4 липня отримають підвищені пенсії.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн на місяць.

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