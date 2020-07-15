підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

  • Новини
  • Економіка
  • За день Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 1,6 мільярда гривень
15 липня 2020, середа, 07:14 9
Економіка 2020-07-15T10:15:04+03:00
Українські Новини
За день Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 1,6 мільярда гривень

За день Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 1,6 мільярда гривень

Ольга Фандорина
ПФУ, Пенсійний фонд, фінансування пенсій
Пенсія. Фото: pixabay
Пенсія. Фото: pixabay

В той час, як пенсії проіндексували не всім, Пенсійний фонд України 13 липня направив на фінансування пенсій ще 1,6 млрд гривень. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 21,7 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 21,7 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій. Інфографіка: ПФУ

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,1 мільярда гривень.

Виплата пенсій буде проведена у визначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку. українці з 4 липня отримають підвищені пенсії.Крім того, до кінця року заплановано ще одне підвищення виплат пенсіонерам.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менше 3000 грн в місяць.

Більше новин про: ПФУ Пенсійний фонд фінансування пенсій

В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів
Новини
У Харкові чоловік побив оператора одного каналу, а іншому пошкодив машину, - НСЖУ 11:19
З золотого злитка, ікон та золотих сережок Богатирьової зняли арешт 10:38
У МВФ підкреслили, що зберегти незалежність НБУ - в інтересах України 10:33
Після зростання долар в обмінниках знизився. Курс валют на середу 10:16
У МОЗ розповіли, де можна здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції 10:13
більше новин
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
"Електроважмаш" зупинився при Зеленському, завод не буде голосувати за "Слуг", — ЗМІ 11:08
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Криворізька прокуратура гальмує розслідування замаху на вбивство місцевого депутата 15:11
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося 19:06
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
більше новин
До кінця карантину залишилося 17 днів. Що дозволено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok