За день Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій 1,6 мільярда гривень

В той час, як пенсії проіндексували не всім, Пенсійний фонд України 13 липня направив на фінансування пенсій ще 1,6 млрд гривень. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 21,7 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,6 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 21,7 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій. Інфографіка: ПФУ

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,1 мільярда гривень.

Виплата пенсій буде проведена у визначеному кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку. українці з 4 липня отримають підвищені пенсії.Крім того, до кінця року заплановано ще одне підвищення виплат пенсіонерам.

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менше 3000 грн в місяць.