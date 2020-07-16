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16 липня 2020, четвер, 05:15 6
Економіка 2020-07-16T06:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня трохи зросла. Офіційний курс валют на четвер

Гривня трохи зросла. Офіційний курс валют на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс, Офіційний курс валют

Після того, як в попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,2621
1 долар США 27,1190
1 швейцарський франк 28,7887
10 єн 2,5384
10 російських рублей 3,8275
1 євро 31,0309

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 липня на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу знизився на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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