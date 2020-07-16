Гривня трохи зросла. Офіційний курс валют на четвер

Після того, як в попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,2621 1 долар США 27,1190 1 швейцарський франк 28,7887 10 єн 2,5384 10 російських рублей 3,8275 1 євро 31,0309

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 липня на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу знизився на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.