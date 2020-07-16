Долар після падіння різко підскочив разом з євро. Курс валют на 16 липня

У четвер, 16 липня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з попередньою добою, 15 липня, підвищився на 8,92 коп. до 27,3000 UAH/USD, а середній курс купівлі підвищився на 6,31 коп. до 27,0291 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 18,70 коп. до 30,5641 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 17,65 коп. до 31,1128 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,0291 27,3000 30,5641 31,1128 3,36 3,93 Максимальний 27,1500 27,5000 30,8000 31,3000 3,76 5,00 Мінімальний 26,9000 27,1900 30,0000 30,8500 2,30 3,79

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, підвищив на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Раніше, 15 липня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 7 коп. до 27,16 UAH/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,40% з 23,74 UAH/USD до 27,16 UAH/USD.

Тим часом фінансисти розходяться в думках стосовно прогнозу щодо валютного ринку України в найближчому майбутньому, однак зазначають, що зараз вигідно продавати валюту лише тим, хто купив її взимку, на момент курсу від 23,3 до 24,5 UAH/USD.