ЗНО з географії не здавала третина зареєстрованих: коли додаткова сесія

93 тис. осіб взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО) з географії 15 липня, що становить 71% від загальної кількості зареєстрованих, 34 учасники не були допущені, а його результати оголосять до 29 липня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з географії взяли 92 962 особи, що становить 70,99% від загальної кількості зареєстрованих", — сказано в ньому.

34 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування, в тому числі 6 учасників не допустили до тестування через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань.

Дотримання процедури тестування контролювали 47 громадських спостерігачів.

Всього для проходження тесту з географії зареєструвалися 130 939 осіб.

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії оцінювання з географії з причин, не залежних від їх дій та волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Для цього їм необхідно протягом 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати в регіональний центр, в якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, і відповідну заяву.

Раніше Українські Новини повідомляли, результати ЗНО 2020 з біології, яке відбулося 13 липня, будуть оголошені до 25 липня. На незалежне зовнішнє оцінювання з біології зареєструвалися понад 113 тисяч абітурієнтів. Результати тестування з української мови та літератури, яке відбулося 30 червня, оголосять до 25 липня.

Тим часом, 13% абітурієнтів не здали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з математики, 8% - з фізики.