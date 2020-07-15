Сегодня состоится ВНО по географии. Когда будут результаты

Результаты внешнего независимого оценивания по географии, которое состоится сегодня, объявят до 29 июля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Результаты оценивания основной сессии Внешнего независимого оценивания будут размещать на информационных страницах участников ВНО.

Результаты тестов по географии огласят до 29 июля.

Также до этой даты огласят результаты ВНО по химии.

Ранее Українські Новини сообщали, результаты ВНО 2020 по биологии, которое состоялось 13 июля, будут объявлены до 25 июля. На Независимое внешнее оценивание по биологии зарегистрировались более 113 тысяч абитуриентов.

Результаты Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, которое состоялось 30 июля, огласят до 25 июля, а также результаты тестов по истории Украины, иностранным языкам.

Также абитуриенты сдали ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч человек.