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16 июля 2020, четверг, 16:31 89
Общество 2020-07-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
Минобразования определило пороговые баллы ВНО по математике и физике

Минобразования определило пороговые баллы ВНО по математике и физике

Ирина Николенко
Минобразования, Внешнее независимое тестирование, Абитуриенты, УЦОКО, ВНО-2020, выпускники-2020
ВНО 2020. Фото: pixabay.com
ВНО 2020. Фото: pixabay.com

В то время, как 15 июля абитуриенты сдавали ВНО по географии, Министерство образования установило пороговые баллы по математике и физике. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, которое транслировалось на Facebook Министерства образования и науки, передают Українські Новини.

Украинский центр оценивания качества образования установил пороговые баллы по двум учебным предметам. Так, порог сдал/не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов.

"Пороговый балл ВНО по математике в этом году составляет 9 баллов. В соответствии с установленным пороговым баллом, количество участников, которые не преодолевают порог, равна 19 334, или 12,71%, количество участников, испытываемых порог, 132 тыс. 745, или 87, 29%", – сообщил глава УЦОКО Валерий Бойко.

Пороговый балл ВНО по физике составляет 12 баллов. Соответственно, 8% абитуриентов или 1713 участников ВНО не преодолели этот порог.

Порог "сдал/не сдал" составляет минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник ВНО, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в высшие учебные заведения.

Ранее Українські Новини сообщали, результаты Внешнего независимого оценивания по географии огласят до 29 июля.

Также 7 июля состоялось ВНО по английскому языку, на которое зарегистрировались 117,6 тысяч абитуриентов.

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