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16 липня 2020, четвер, 18:15 5
Економіка 2020-07-16T18:48:29+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку в четвер впав на 17 копійок

Курс гривні на міжбанку в четвер впав на 17 копійок

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс на міжбанку
Гроші.
Гроші.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 17 коп. до 27,33 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,19-27,22 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,25-27,28 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,30-27,35 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,12% з 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках після падіння різко підскочив разом з євро.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільи очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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