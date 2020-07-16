Курс гривні на міжбанку в четвер впав на 17 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 7 коп. у четвер знизився на 17 коп. до 27,33 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,19-27,22 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,25-27,28 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,30-27,35 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,12% з 23,74 UAH\/USD до 27,33 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках після падіння різко підскочив разом з євро. Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH\/USD. Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільи очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн\/долар.