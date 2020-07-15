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15 липня 2020, середа, 17:57 6
Економіка 2020-07-15T19:00:01+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився в середу

Курс гривні на міжбанку знизився в середу

Надежда Комендантова
Курс, курс гривні, курс на міжбанку, курс гривні на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 1 коп. у середу знизився на 7 коп. до 27,16 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,05-27,08 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,13-27,14 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,14-27,17 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 14,40% з 23,74 UAH/USD до 27,16 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 липня на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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