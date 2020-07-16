підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 17:27 9
Економіка 2020-07-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня пішла вниз. Офіційний курс нацвалюти на п'ятницю

Гривня пішла вниз. Офіційний курс нацвалюти на п'ятницю

Надежда Комендантова
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Гривня. Фото: Телеграф
Гривня. Фото: Телеграф

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,2695
1 долар США 27,2738
1 швейцарський франк 28,8535
10 єн 2,5455
10 російських рублів 3,8364
1 євро 31,1290

Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках після падіння різко підскочив разом з євро.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Більше новин про: Курс Курс НБУ курс гривні Гривня Офіційний курс

Гривня трохи зросла. Офіційний курс валют на четве...
Гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася...
Долар після падіння різко підскочив разом з євро. ...
Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер...
Перед місцевими виборами Рада змінила виборчий кодекс: що змінилося
Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації
Новини
Курс гривні на міжбанку в четвер впав на 17 копійок 18:15
Водії в 5 разів скинули швидкість у місцях, де працюють камери автофіксації порушень ПДР, — Геращенко 18:08
Розраховувати на те, що під наглядом добрих дядь із Заходу ми оберемо чесних суддів, не доводиться, – Золотарьов 18:05
ЗНО з математики не здали 13% абітурієнтів, з фізики — 8% 17:46
Прикордонники затримали іноземця, ймоворіно причетного до пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі 17:39
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком 12:00
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok