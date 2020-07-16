Гривня пішла вниз. Офіційний курс нацвалюти на п'ятницю

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17-19 липня, на 15,48 коп. до 27,2738 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,2695 1 долар США 27,2738 1 швейцарський франк 28,8535 10 єн 2,5455 10 російських рублів 3,8364 1 євро 31,1290

Як повідомляли Українські Новини, у четвер долар в обмінниках після падіння різко підскочив разом з євро.

Тим часом, аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.