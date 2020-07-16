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16 липня 2020, четвер, 17:39 8
Події 2020-07-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
Прикордонники затримали іноземця, ймоворіно причетного до пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі

Прикордонники затримали іноземця, ймоворіно причетного до пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі

Кира Молчанова
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Пожежа в готелі
Пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі. Фото: Держнс

Прикордонники затримали іноземця, якого розшукували за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки в готелі "Токіо стар" в Одесі.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Прикордонники виявили в аеропорту Одеси фігуранта кримінальної справи, якого розшукували за порушення правил пожежної безпеки в Одеській готелі, в результаті чого загинули люди", — сказано в ньому.

Зазначається, що громадянин Болгарії затримано 15 липня прикордонники Одеського загону під час оформлення пасажирів авіарейсу з Риму.

З'ясувалося, що чоловік ще з минулого року розшукується за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.

Іноземця передали представникам Національної поліції.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті пожежі в готелі 9 людей загинули, ще 10 постраждали.

Одеська міська рада вирішив виплатити по 50 тис. гривень сім'ям загиблих в результаті пожежі в готелі "Токіо стар".

Раніше прокурор повідомив, що причиною масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якому загинули 9 осіб, включаючи іноземців, є коротке замикання.

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