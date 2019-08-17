Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого в готелі "Токіо Стар" в Одесі

Рятувальники виявили тіло ще одного загиблого під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління ДержНС в Одеській області, передають Українські Новини.



ДержНС повідомляє, що у 14:12 під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.



Таким чином, всього під час пожежі загинули 9 осіб. Під час ліквідації пожежі були евакуйовані 136 осіб, врятовано 7, постраждало 10 осіб, 9 з яких були направлені в медичні заклади міста у важкому стані та стані середньої тяжкості.



Як повідомляли "Українські Новини", у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якої загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДержНС.



Також Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей.



Тим часом в одеській поліції показали, як виглядає після пожежі готель "Токіо Стар" зсередини. Вогонь знищив стелю, деякі перекриття і меблі. В деяких місцях стеля обвалилася повністю.