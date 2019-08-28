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28 серпня 2019, середа, 21:52 7
Події 2019-08-28T22:00:01+03:00
Українські Новини
Прокурор назвав причину пожежі в готелі в Одесі, в якому згоріли люди

Прокурор назвав причину пожежі в готелі в Одесі, в якому згоріли люди

Причиною масштабної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в якому загинули 9 осіб, включаючи іноземців, є коротке замикання.

Про це повідомив на засіданні Одеського апеляційного суду прокурор Євген Антощук, пише trassaE95.

За його словами, готель загорівся через "надмірне навантаження на електромережі і замикання електропроводки".

Як повідомляли Українські Новини, Київський районний суд Одеси заарештував власника готелю "Токіо стар" в Одесі Вадима Чорного за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.

У прокуратурі заявили, що у справі про пожежу в "Токіо стар" не затримали нікого, крім власника готелю.

В ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, внаслідок якої загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 осіб особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС. О 3:36 пожежу була локалізована та о 4:32 ліквідовано.

За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" розпочато кримінальне провадження.Президент Володимир Зеленський обіцяв покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли люди.

 

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