Спека повертається, але дощі з грозами не відступлять. Прогноз погоди на 17 липня

У п'ятницю, 17 липня, в Києві за прогнозом погоди від Укргідрометцентру без опадів, мінлива хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +25...+27 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, тільки вночі в Чернівецькій і Хмельницькій областях без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, вдень +22...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області невеликий дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +26...+28 градусів.

16 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у районі Одеси +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав детальний прогноз на серпень в Україні.

Тим часом, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів, крім того в Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня в той час, як синоптики очікують катаклізми в Україні через аномальну спеку.