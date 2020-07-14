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14 липня 2020, вівторок, 06:10 13 Карта
Життя 2020-07-14T07:15:02+03:00
Українські Новини
Треба одягатися тепліше: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Треба одягатися тепліше: синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Непогода в Україні, Наталка Діденко, точний прогноз погоди
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

В Україну прийшло різке похолодання, яке продовжиться в вівторок. 14 липня за прогнозом погоди очікуються періодичні дощі в низці областей. Температура повітря коливатиметься в межах 18-23 градусів (це після зовсім недавніх +34).

Про це повідомила на своїй сторнці в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, прохолодне повітря у вівторок охопить більшість території України.

ротягом дня температура повітря коливатиметься в межах 18-23 градусів. На півдні і південно-сході буде тепліше, комфортні 20-26 градусів. Вітер буде завивати з північно-заходу і періодичними поривами додасть прохолоди. Тому поки що бретельки і короткі шорти можна відкласти. Дощі найбільш ймовірні у вівторок на Чернігівщині, Сумській, Полтавській областях – там можуть бути навіть грозові зливи. На решті території України місцями локальні дощі, місцями просвітлення. Без істотних опадів, лише на півдні і сході", – написала Діденко.

Прогноз погоди на 14 липняПрогноз погоди на 14 липня

У Києві вівторок обіцяє бути прохолодним, а враховуючи вечірню і нічну температуру повітря і зовсім холодним: вночі, ввечері, вранці – 13-17 градусів, а вдень – всього 18-20 градусів. Істотні опади у столиці навряд чи варто очікувати, хіба що локально може бути невеликий короткочасний дощ.

Карта прогнозу погоди Карта прогнозу погоди

"Дихаєте вільно, уважно стежте за прогнозом погоди і за самою погодою. Адже зараз таке приємне домашнє тепло може ввести вас в оману - одягайтеся тепліше. Саме можливість заощадити на кондиціонерах і вентиляторах, вигуляти літні піджачки, які у спеку не одягнеш, поварити варення і спекти щось в духовці, не боячись теплового удару", - радить Діденко.

Нагадаємо, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.

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