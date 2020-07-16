Перед місцевими виборами Рада змінила виборчий кодекс: що змінилося

Верховна Рада зобов'язала кандидатів на місцевих виборах, які призначила на 25 жовтня, у населених пунктах з кількістю від 10 тис. виборців вступати в політичні партії і зменшила заставу для кандидатів у 9 разів.

308 депутатів проголосували за ухвалення законопроєкту №3485 в цілому при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Сума застави кандидатів у мери (голови міськради) та обласні ради (обидва - від 90 тис. виборців), встановлюється у сумі 1 мінімальної заробітної плати (на сьогодні 4 723 гривні) на кожні 10 тис. виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду виборів окремо.

Згідно з законопроєктом, сума застави кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови (до 90 тис. виборців) становить одну мінімальну заробітну плату (на сьогодні 4 723 гривні), а на посаду депутата сільської, селищної, районної у місті, міського (до 15 тис. виборців) і районної ради - 20% від мінімальної зарплати (на сьогодні 944 гривні).

Також впроваджується трафаретний принцип формування бюлетеня, де партія обирається разом з кандидатом від неї.

Встановлюється, що кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, які розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної організації партії в порядку убування кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати.

При рівній кількості голосів кандидати розміщуються у черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, у територіальному виборчому списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній організацією партії при висуванні кандидатів.

Позачергові, проміжні, перші і додаткові вибори будуть проходити тільки двічі в році - в останню неділю березня і останню неділю жовтня; у рік проведення чергових місцевих виборів всі голосування повинні будуть проходити лише один раз - в останню неділю жовтня.

Також документом вводиться можливість використання інноваційних технологій у виборчому процесі, таких як голосування на дільниці з допомогою комп'ютера, підрахунок голосів з допомогою електронних систем, подання документів кандидатами в режимі онлайн, а також вводиться кримінальна відповідальність за підробку документів для реєстрації на виборах.

Встановлюється, що проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особою, участь якого в агітації заборонена законом, проведення передвиборної агітації поза строків або у місцях, заборонених законом, проведення передвиборної агітації у формах і засобами, що суперечать Конституції України, або інше порушення щодо ведення агітації тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1,7 тис. до 3,4 тис. гривень) і на посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тис. до 5,1 тис. гривень).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Також на виборах голосувати можна за місцем проживання, а не за пропискою.