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  • "Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти за вдвічі заниженою ціною
16 липня 2020, четвер, 14:52 5
Економіка 2020-07-16T16:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти за вдвічі заниженою ціною

"Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти за вдвічі заниженою ціною

Григорий Яковенко
Укрнафта, Ціна на нафту, продаж нафти
Укрнафта. Фото:sfs.gov.ua
Укрнафта. Фото:sfs.gov.ua

Звинувачення в продажу нафти вдвічі заниженою ціною найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" спростовує.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти", передають Українські Новини.

"Укрнафта" спростовує розтиражовані в ЗМІ заяви про збитки, нібито завданих компанії внаслідок продажу нафти на аукціоні 15 липня та 17 червня 2020. Що стосується аукціону 15 липня 2020, то він не відбувся", - йдеться в ньому.

Компанія зазначає, що відповідно до рішення "Укрнафти" контракти про продаж нафти на аукціоні 17 червня були укладені виключно з умовою зворотного викупу цієї нафти "Укрнафтою" за ціною її продажу.

"Таким чином, ніяких втрат у зв'язку з низькою ціною продажу "Укрнафта" не зазнала. Викуплена нафту буде перероблена на нафтопродукти на потужностях Кременчуцького нафтопереробного заводу (НПЗ)", - підкреслила "Укрнафта".

Як повідомляли Українські Новини, 2019 "Укрнафта" зазнала збитків на понад 4 млрд гривень.

"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському в 2 рази дешевше ніж світові ціни.

При цьому "Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти Коломойському за заниженою ціною.

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