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14 липня 2020, вівторок, 16:55 5
Економіка 2020-07-14T18:30:03+03:00
Українські Новини
У 2019 "Укрнафта" зазнала збитків на понад 4 млрд гривень

У 2019 "Укрнафта" зазнала збитків на понад 4 млрд гривень

Григорий Яковенко
Укрнафта, збитки, збитки Укрнафти

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в 2019 році зазнала чистих збитків в сумі 4,058 млрд гривень.

Про це свідчить звіт діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за 2019 рік, передають Українські Новини.

У свою чергу, чистий дохід компанії від реалізації продукції знизився на 22% або на 7,903 млрд гривень до 28,21 млрд гривень.

Також в 2019 році валовий прибуток "Укрнафти" скоротилася на 43% або на 9,073 млрд гривень до 12,257 млрд. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському в 2 рази дешевше ніж світові ціни.

Також бізнесмен Ігор Коломойський придбав у найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" 260 тис. тонн нафти за 18 доларів/барель, що вдвічі нижче світових цін на ресурс. Крім того, він уточнює, що всі ресурси, які видобуваються та виробляються "Укрнафтою", йдуть групі "Приват".

При цьому "Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу нафти Коломойському за заниженою ціною.

ЗМІ розповіли, як пов'язані з Коломойським компанії заробляли на державному "Центренерго".

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