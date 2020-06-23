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23 червня 2020, вівторок, 14:58 15
Економіка 2020-06-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
"Укрнафта" спростовує звинувачення в продажі нафти Коломойському за заниженою ціною

"Укрнафта" спростовує звинувачення в продажі нафти Коломойському за заниженою ціною

Григорий Яковенко
Укрнафта, Ігор Коломойський

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" спростовує звинувачення в продажу за вдвічі заниженою ціною нафти олігархові Ігорю Коломойському, оскільки компанія до формування стартових цін на аукціонах не має відношення.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти", передають Українські Новини.

"Укрнафта" зазначає, що реалізація нафти і конденсату власного видобутку відбувається виключно у відповідності з Законом України "Про нафту і газ" та постанови Кабміну №570 "Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу". "Укрнафта" не має відношення до формування стартових цін і визначення часу проведення аукціонів, цим займається державний аукціонний комітет", - йдеться в ньому.

У свою чергу "Укрнафта" докладає всіх зусиль для безперебійної реалізації нафти і конденсату власного видобутку в умовах встановлених державою обмежень.

У компанії наголосили, що відповідно до встановлених законодавством обмежень, "Укрнафта" зобов'язана щомісячно продавати нафту і конденсат власного видобутку на біржових аукціонах, при цьому, компанія не має відношення до формування стартових цін.

"Замість цього стартові ціни визначає виключно державний аукціонний комітет, що складається з представників Міненерго і, до недавнього часу, Мінекономрозвитку. Аукціонний комітет також визначає дати проведення аукціонів. Дата проведення аукціону 17 червня була заздалегідь встановлена річним графіком на 2020 рік, затвердженою аукціонним комітетом", - підкреслили в компанії.

В "Укрнафти" зазначили, що відповідно до встановлених урядом правил, стартові ціни визначаються аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" або "Айзері", що надійшла на митну територію України в обсязі щонайменше 50 тис. тонн за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення аукціону.

При цьому, в разі ненадходження імпортної нафти, стартові ціни формуються на базі вартості нафти сорту "Юралс" в Європі (котирування UralsMediterranean і UralsRotterdam) за 15 днів до дати реєстрації заявок на проведення аукціону.

"Укрнафта" вчергове підкреслює, що вона є єдиною компанією в Україні, яка в силу особливостей державного регулювання позбавлена можливості самостійно встановлювати ціни на нафту та конденсат власного видобутку. Компанія неодноразово вказувала уряду на недосконалість державних біржових аукціонів і діючого підходу до ціноутворення, оскільки це обмежує коло покупців і можливості "Укрнафти" реалізовувати власну продукцію", - підсумували в компанії.

Як повідомляли Українські Новини,  ЗМІ розповіли, як пов'язані з Коломойським компанії заробляли на державному "Центренерго"..

Також оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" почала транзит нафти в Білорусь.

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