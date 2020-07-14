"Укрнафта" готується подарувати "Привату" ще 520 млн гривень

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Укрнафта" може недоотримати 520,4 млн гривень або 19,6 млн доларів за поточним курсом через заниження в 2 рази стартової ціни нафти на аукціоні, що запланований на 15 липня.

Про це повідомив веб-сайт EnKorr, посилаючись на дані "Української енергетичної біржі" (УЕБ).

Аукціонний комітет затвердив стартову ціну на рівні $22/бар. (5247,3 грн/т з ПДВ), що в 2 рази нижче поточних світових цін на нафту сорту Urals ($43/бар.).

На торги виставлено 126,13 тис. тонн сировини. Враховуючи цей обсяг і різницю між світовими цінами та ціною аукціону, "Укрнафта" може втратити, а "Приват" як єдиний покупець цієї нафти - заробити 520,4 млн гривень.

Нагадаємо, на попередньому аукціоні 17 червня "Укрнафта" продала 261 тис. тонн по $18/бар. при світових цінах на Urals — $41/бар. Тоді на цьому аукціоні напівдержавна компанія подарувала "Привату" 1,3 млрд грн або 48 млн доларів.

За наявними даними, як в середині червня, так й зараз, обійти прив'язку до європейських котирувань Urals вдалося завдяки митному оформленню групою "Приват" за 15 днів до подання "Укрнафтою" заявки на проведення аукціону понад 50 000 тонн імпортної нафти, яка була куплена навесні 2020 року і покладена на митний ліцензійний склад.

Через це розрахунок ціни на липневу нафту був здійснений на підставі митної вартості партій, що надійшли в Україну в травні.

Раніше EnKorr повідомляв, що всього з початку 2020 року "Укрнафта" продала 1,124 млн тонн нафти (при річному видобутку 1,5 млн тонн).

Середньозважена ціна реалізації нафти "Укрнафтою" у 2020 році склала $25,2/бар., у той час як середня ціна нафти Urals у січні-травні 2020 року склала $39,2/бар. - тобто на 55% дорожче.

Нагадаємо, після того як уряд в 2015 році скасував усі знижки та понижуючі коефіцієнти до вартості української нафти, "Приват" регулярно саботує аукціони "Укрнафти", якщо його не влаштовує стартова ціна. Ресурс викуповується на додаткових торгах і в більшості випадків за більш низькою ціною, ніж виставлявся спочатку. Незважаючи на зрив аукціонів, в підсумку "Приват" отримує всі 100% видобутої "Укрнафтою" нафтової сировини.

"Приват" має можливість вибору більш прийнятною для себе ціни на аукціонах "Укрнафти" через те, що умови відвантаження на практиці виключають участь будь-якої іншої компанії, окрім "Привату".

Довідка

НАК "Нафтогаз України" належить 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року. За цей час видобуток нафти знизився більш ніж у 2 рази, з 2,9 до 1,4 млн тонн, газу — в 3 рази, з 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компанія стала найбільшим боржником держбюджету. За даними НАК "Нафтогаз України", в цілому податковий борг "Укрнафти" досягає 30 млрд гривень.