"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн

Бізнесмен Ігор Коломойський придбав у найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" 260 тис. тонн нафти за 18 доларів/барель, що вдвічі нижче світових цін на ресурс.

Про це директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"49 мільйонів баксів за день! 17 червня "Укрнафта" продала 260 тис. тонн нафти за ціною 18 доларів/барель. Це притому, що в світі вже давно 40 доларів. На такому обсязі (двомісячний видобуток) компанія втратила 1,3 млрд гривень. А хто набув? Ігор Коломойський – одноосібний покупець. Хоча, за великим рахунком, він і продавець, оскільки контролює "Укрнафту" з 2003 року", - пише Куюн.

Також він вважає, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має звільнити голову правління "Укрнафти" Олега Геза.

"Всі знають, що він лояльний "Привату", але такий великий "прогин" виконав вперше. Його обрали в червні без конкурсу на посаду голови правління п'ятьма голосами "Привату" в наглядовій раді і одним, але вирішальним голосом "Нафтогазу". НАК назвав це збереженням статус-кво", - підкреслив Куюн.

Крім того, він уточнює, що всі ресурси, які видобуваються та виробляються "Укрнафтою", йдуть групі "Приват".

"І якщо нафті йти нікуди, то природний газ без тендерів йде на компанію "Юнайтед Енерджі", а потім на "Центренерго" (теж, до речі, держкомпанія, але під управлінням Коломойського), а скраплений газ на 90% йде "лавці" "Карпатинафтотрейд" за цінами, нижче ринку", - підсумував Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, "Центренерго" перейшло на російський вугілля від оточення Коломойського.

Також ЗМІ розповіли, як пов'язані з Коломойським компанії заробляли на державному "Центренерго".