Смертність і захворюваність на коронавірус в Україні продовжують зростати

За минулу добу, 15 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні зросла на 1,4%, кількість нових летальних випадків - на 20%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 848 до 56 445, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 445 порівняно з попередньою добою, 14 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 липня в Україні зареєстровано 56 445 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 445 летальних, 28 931 пацієнт видужав.

За добу зафіксовано 848 нових випадків, одужали 800 осіб, померли 18 осіб.

Таким чином, 15 липня показник нових хворих за добу знову став більше, ніж тих, що одужали - 848 проти 800.

Кількість нових випадків захворювання на 15 липня становила 1,5% від загальної кількості захворілих на 14 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 16 липня становила 26 076 осіб, що на 0,1% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 622), у Києві (6 613) і Чернівецької області (5 232).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2221 випадок;

Волинська область — 3147 випадків;

Дніпропетровська область — 1163 випадки;

Донецька область — 776 випадків;

Житомирська область — 1569 випадків;

Закарпатська область — 4166 випадків;

Запорізька область — 642 випадки;

Івано-Франківська область — 3242 випадки;

Кіровоградська область — 675 випадків;

м. Київ — 6613 випадків;

Київська область — 3144 випадки;

Львівська область — 7622 випадки;

Луганська область — 98 випадків;

Миколаївська область — 498 випадків;

Одеська область — 2375 випадків;

Полтавська область — 343 випадки;

Рівненська область — 4852 випадки;

Сумська область — 348 випадків;

Тернопільська область — 2337 випадків;

Харківська область — 2845 випадків;

Херсонська область — 206 випадків;

Хмельницька область — 930 випадків;

Чернівецька область — 5232 випадки;

Черкаська область — 783 випадки;

Чернігівська область — 628 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, в МОЗ розповіли, де можна здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції.

Кабмін дозволив не проходити самоізоляцію тим, хто перетинає кордони і КППВ, за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.