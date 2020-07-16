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16 липня 2020, четвер, 12:01 7
Суспільство 2020-07-16T14:00:03+03:00
Українські Новини
Київ знову не готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблень

Київ знову не готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблень

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

16 липня Київ і 7 областей не відповідають новим критеріям для введення послаблення карантинних заходів, що почали діяти з 22 червня. Київ та Чернівецька області у порівнянні з 15 липня знову визнані такими, що не відповідають критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (81,08%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,62) та Чернігівська (18,11) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (17,67%), Закарпатська (13,12%), Харківська (11,40%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (63,89%) та Чернівецька (14,77%) області, а також Київ (21,13%).

У Києві заповненість складає 34,12%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 109,58, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,91%.

Як повідомляли Українські Новини, минулої доби, 15 червня, в Україні захворюваність на коронавірус зросла на 1,4%, а кількість нових летальних випадків – на 20%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 848 до 56 445, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 445.

Також в МОЗ розповіли, де потрібно здати тест на коронавірус для дострокового припинення самоізоляції.

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