Київ знову не готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблень

16 липня Київ і 7 областей не відповідають новим критеріям для введення послаблення карантинних заходів, що почали діяти з 22 червня. Київ та Чернівецька області у порівнянні з 15 липня знову визнані такими, що не відповідають критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (81,08%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (23,62) та Чернігівська (18,11) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (17,67%), Закарпатська (13,12%), Харківська (11,40%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (63,89%) та Чернівецька (14,77%) області, а також Київ (21,13%).

У Києві заповненість складає 34,12%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 109,58, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,91%.

Як повідомляли Українські Новини, минулої доби, 15 червня, в Україні захворюваність на коронавірус зросла на 1,4%, а кількість нових летальних випадків – на 20%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 848 до 56 445, кількість померлих від захворювання - на 18 осіб до 1 445.

Також в МОЗ розповіли, де потрібно здати тест на коронавірус для дострокового припинення самоізоляції.