Сьогодні Рада розгляне призначення глави НБУ

Верховна Рада в четвер, 16 липня, розгляне проєкт постанови № 3857 про призначення голови Національного банку, на посаду якого президент Володимир Зеленський пропонує Кирила Шевченка.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим у порядку зазначений законопроєкт № 3648 в 1-му читанні безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, далі зазначені кадрові питання.

У 2-му читанні зазначено законопроєкт № 3485 про вдосконалення виборчого законодавства.

Для включення до порядку денного сесії та прийняття рішення про скорочення строків внесення альтернативних проєктів вказаніо законопроєкти №№ 3760 і 3760-1 про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, № 3807 щодо належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей ( осіб), які знаходяться в складних життєвих обставинах.

Крім цього, парламентарі розглянуть законопроєкти для включення до порядку і прийняття рішень № 3640 про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів у іноземній валюті, № 3718 про основи молодіжної політики.

Парламентарі також мають намір розглянути в 2-му читанні законопроєкт № 2398-д про оборонні закупівлі, № 2412-д про розвідку, № 2414-д про діяльність Служби зовнішньої розвідки, № 3355-1 про визначення суб'єктів, на які поширюється дія антикорупційного законодавства.

На порядку вказано законопроєкти, які розглянуть у 1-му читанні, № 3060 про підтримку і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва, №№ 3103 і 3103-1 про звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, № 2673 про розширення кола суб'єктів надання готельних послуг, № 3386 про скорочення термінів розгляду судом справ, пов'язаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження.

Рада розгляне проєкти постанови № 3638 про внесення змін у додаток до постанови Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році", № 3773 про визначення представників до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Як повідомляли Українські Новини, зсьогодні в Раді будуть голосувати за законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською.

Раніше Рада ввела електронну форму виконавчого документа.