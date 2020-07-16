Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України

заборону на в'їзд в країну туристів з інших країн Міністерство охорони здоров'я Республіки Болгарія продовжило, проте зробило виняток для низки країн, серед яких і Україна.

Про це йдеться в наказі міністерства Болгарії від 15 липня, передають Українські Новини.

Відповідно до нього, заборона на в'їзд на територію Болгарії не поширюється на громадян країн ЄС, Великобританії, Шенгенської зони, Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю та України.

При цьому людям, які в'їжджають з цих країн, не потрібно надавати результати тестів на коронавірус або проходити самоізоляцію.

Всім іншим необхідно надати документи з результатами тесту ПЛР на коронавірус, зробленим не раніше ніж за 72 години до в'їзду в Болгарію.

В іншому випадку в'їжджає буде поміщений на 14-денний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10 липня Міністерство охорони здоров'я віднесло Болгарію до країн "червоної зони" епідемічної ситуації.

При цьому 15 липня Кабінет Міністрів збільшив критерій для поділу держав на країни "червоної" та "зеленої" зон з 40 до 55 активних хворих на коронавірусну інфекцію на 100 тис. населення, таким чином, незабаром Болгарія може опинитися в "зеленій" зоні.

Раніше Болгарія вирішила повернути карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів.