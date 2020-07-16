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16 липня 2020, четвер, 08:25 13
Зовнішня політика 2020-07-16T09:46:07+03:00
Українські Новини
Болгарія дозволила в'їзд українцям без тесту на коронавірус і 14-денного карантину

Болгарія дозволила в'їзд українцям без тесту на коронавірус і 14-денного карантину

Валерия Драгомирова
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Болгарія. Фото: pixabay
Болгарія. Фото: pixabay

З 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус попри те, що Болгарія поповнила список країн української "червоної зони".

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Болгарії в Facebook.

"Рішенням уряду Болгарії від 15.07.2020 в країні продовжено дію надзвичайної епідемічної ситуації до 31.07.2020.В той же час, згідно з рішенням міністра охорони здоров'я Республіки Болгарія від 15.07.2020 № РД-01-405 починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус", - заявили дипломати.

Як повідомляли Українські Новини, Болгарія повертає карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів.

Крім того, Угорщина пускає громадян, які приїхали з України, тільки після 14-денного карантину.

Хорватія ввела наявність тесту на коронавірус або обов'язкову 14-денну самоізоляцію для українців, яким дозволено в'їзд в країну у тому числі з туристичною метою.

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