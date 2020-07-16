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16 липня 2020, четвер, 09:00 16
Верховна Рада і партії 2020-07-16T11:45:06+03:00
Українські Новини
Керівник апарату Ради Штучний подав у відставку, - депутат

Керівник апарату Ради Штучний подав у відставку, - депутат

Анна Рудык
Верховна Рада, Відставка, В'ячеслав Штучний
В'ячеслав Штучний. Фото: BESTIN.UA
В'ячеслав Штучний. Фото: BESTIN.UA

депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення.

Про це Качура написав у своєму Telegram, передають Українські Новини.

"Сьогодні В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради України", - написав він.

Згідно з опублікованим фото заяви, Штучний просить розглянути питання його звільнення з посади керівника апарату парламенту у зв'язку з вирішенням питання про призначення його на іншу посаду в державному органі.

Заяву Штучного про відставку. Фото: Телеграм-канал Заява Штучного про відставку. Фото: Телеграм-канал "Правда Качури"

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада, у якої рейтинг за час карантину зріс, має намір проводити засідання за пленарним вівторках, середах і четвергах з 10:00 до 15:00, по п'ятницях - з 10:00 до 16:00 і встановити одну перерву в пленарному дні з 12:00 до 12:30.

Раніше Рада затвердила календарний план 4-ї сесії.

Також Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня. За ухвалення проєкту постанови № 3809 проголосували 326 депутатів при мінімально необхідних 226.

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