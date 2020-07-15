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15 липня 2020, середа, 13:38 18
Верховна Рада і партії 2020-07-15T16:45:04+03:00
Українські Новини
Верховна Рада змінить графік пленарних засідань: як тепер працюватиме парламент

Верховна Рада змінить графік пленарних засідань: як тепер працюватиме парламент

Ольга Фандорина
Верховна Рада, пленарні засідання
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

Верховна Рада, у якій зріс рейтинг за час карантину, має намір проводити пленарні засідання щовівторка, щосереди і щочетверга з 10:00 до 15:00, щоп'ятниці - з 10:00 до 16:00 та встановити одну перерву у пленарних днях з 12:00 до 12:30.

За прийняття законопроєкту № 3608 за основу проголосували 324 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується внести зміни в Регламент Ради і передбачити проведення у вівторок, середу і четвер на пленарному тижні засідань з 10:00 до 15:00 (в п'ятницю з 10:00 до 16:00) з перервою з 12:00 до 12:30 на 30 хвилин.

Також передбачено, що понеділок і час, після завершення пленарних засідань буде відведено для самостійної роботи депутатів, пов'язаної із здійсненням депутатських повноважень, а в разі необхідності - для проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій, депутатських фракцій (груп).

При цьому рішення про продовження пленарного засідання після 15:00 (в п'ятницю - після 16:00) більш ніж на 15 хвилин може бути прийнято тільки до перерви з 12:00 до 12:30.

По пленарним п'ятницям час після години запитань до уряду до 14:00 буде використовуватися для законопроєктної роботи, а з 14:00 до 16:00 - для оголошень запитів, прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, обговорення відповідей на запити, а також для виступів депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, Рада затвердила календарний план 4-ї сесії.

Також Зеленський пропонує, щоб всеукраїнський референдум міг скасовувати прийняті Радою закони.

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