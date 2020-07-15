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15 липня 2020, середа, 09:34 29
Медицина 2020-07-15T11:15:48+03:00
Українські Новини
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль

В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Кількість хворих за добу
Коронавірус в Україні за добу виявили у 836 осіб. Фото: pixabay
Коронавірус в Україні за добу виявили у 836 осіб. Фото: pixabay

За минулу добу, 14 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 31%, кількість нових летальних випадків - на 7,1%. Так, кількість хворих на Covid-19 збільшилася на 836 до 55 607, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 427 порівняно з попередньою добою, 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 15 липня в Україні зареєстровано 55 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 427 летальних, 28 131 пацієнт одужав.

За добу зафіксовано 836 нових випадків, видужала 977 осіб, померло 15 осіб.

Таким чином, 14 липня показник нових хворих за добу був меншим, ніж тих, що одужали - 836 проти 977.

Кількість нових випадків захворювання 14 липня становила 1,5% від загальної кількості хворих на 13 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 15 липня склало 26 043 особи, що на 0,6% менше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 425), у Києві (6 497) і Чернівецькій області (5 208).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2194 випадки;
  • Волинська область — 3117 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1155 випадків;
  • Донецька область — 767 випадків;
  • Житомирська область — 1550 випадків;
  • Закарпатська область — 4112 випадків;
  • Запорізька область — 631 випадок;
  • Івано-Франківська область — 3178 випадків;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • м. Київ — 6497 випадків;
  • Київська область — 3128 випадків;
  • Львівська область — 7425 випадків;
  • Луганська область — 97 випадків;
  • Миколаївська область — 494 випадки;
  • Одеська область — 2314 випадків;
  • Полтавська область — 337 випадків;
  • Рівненська область — 4782 випадки;
  • Сумська область — 346 випадків;
  • Тернопільська область — 2292 випадки;
  • Харківська область — 2787 випадків;
  • Херсонська область — 205 випадків;
  • Хмельницька область — 922 випадки;
  • Чернівецька область — 5208 випадків;
  • Черкаська область — 771 випадок;
  • Чернігівська область — 624 випадки.

Як повідомляли Українські Новини, 15 липня розпочався 126-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Також вчені заявляють, що використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат.

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