Транзит через Україну дозволено без обсервації або самоізоляції, - Держприкордонслужба

Кабінет міністрів дозволив транзит через Україну дозволено без обсервації або самоізоляції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Уряд днями дозволив проїзд України без карантину особам, які прямують транзитом. Відповідні зміни Кабінет Міністрів України вніс до Постанови від 20 травня 2020 №392. Водночас уряд визначив, що під час транзиту не підлягають обсервації або двотижневій самоізоляції ті особи, які залишили межі України протягом двох діб", - сказано в ньому.

Крім того, змінами передбачено, що прикордонники відмовляють у пропуску через державний кордон України іноземцям та особам без громадянства (крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, визнаних біженцями або осіб, які потребують додаткового захисту) без наявного поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19, обсервацією.

Як повідомляли Українські Новини, обсервація скасовується для іноземців, які прибули в Україну з "зеленої зони" як авіа-, так і наземним транспорт.

Крім того, в "червону зону" потрапили 50 країн, пасажири, які прибули з неї в Україну, мають пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію, пасажири з "зеленої зони" не потребуватимуть в самоізоляції.