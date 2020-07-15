На виплату підвищених пенсій направили вже більше ніж 23 мільярди гривень

Пенсійний фонд України (ПФУ) 15 липня 2020 відповідно до затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій липня після того, як ПФУ відзвітував про спрямував на виплату пенсій ще 1,6 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 23,4 мільярда гривень, що становить 59,6% потреби місяця", - сказано в повідомленні.

Фінансування пенсій станом на 15 липня. Інфографіка: ПФУ

Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії хоча пенсії проіндексували не всім.

Водночас в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше ніж 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менше ніж 3000 грн на місяць.