підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 липня 2020, середа, 21:18 5 Інфографіка
Фінанси 2020-07-15T23:15:02+03:00
Українські Новини
На виплату підвищених пенсій направили вже більше ніж 23 мільярди гривень

На виплату підвищених пенсій направили вже більше ніж 23 мільярди гривень

Надежда Комендантова
ПФУ, пенсія, фінансування пенсій
Пенсія.
Пенсія.

Пенсійний фонд України (ПФУ) 15 липня 2020 відповідно до затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій липня після того, як ПФУ відзвітував про спрямував на виплату пенсій ще 1,6 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду в соцмережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 23,4 мільярда гривень, що становить 59,6% потреби місяця", - сказано в повідомленні.

Фінансування пенсій станом на 15 липня. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій станом на 15 липня. Інфографіка: ПФУ

Виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії хоча пенсії проіндексували не всім.

Водночас в Україні запустили автоматичне призначення пенсії при досягненні пенсійного віку

За даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше ніж 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менше ніж 3000 грн на місяць.

Більше новин про: ПФУ пенсія фінансування пенсій

Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
Зеленський пропонує Раді призначити Шевченка головою НБУ 22:51
З початку 2020 року двоє українців померли від ботулізму, ще 40 захворіли 22:05
Біля танкера "Дельфі" знову розлилися нафтопродукти. Забруднення вже локалізували 21:55
Ізраїль може повернути жорсткий карантин протягом кількох днів 21:30
На виплату підвищених пенсій направили вже більше ніж 23 мільярди гривень 21:18 Інфографіка
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok