Аномальна спека з потужними зливами: синоптик дала прогноз на все літо

Погода влітку-2020 року в Україні буде більш дощовою, ніж у попередні два роки, а в червні – аномально спекотною в той час, як три дні у Києві стояла рекордна спека, яку синоптики не спостерігали ось вже 140 років.

"Зараз ситуація змінюється", – сказала в ефірі ObozTV кліматолог Світлана Бойченко.

За її словами, в останні роки атмосферні опади на території України були досить рідкісними, літо було дуже посушливим.

Прогноз погоди в Україні на літо-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

"Кліматологи говорили, що влітку у нас проблема, особливо в липні і серпні 2018 року було дуже мало опадів. Зараз ситуація змінюється. У природі є циклічності. Минулий липень і серпень вже не були такими сухими. Схоже, що це літо буде вологим", – спрогнозувала Бойченко.

Разом з тим кліматолог звернула увагу на те, що два роки поспіль – у 2019 і 2020 роках – в Україні спостерігається аномально спекотний червень. "Для нього це не характерно", – наголосила вона.

"Все це свідчить про те, що в земній кліматичній системі відбуваються перебудови, можливо, вона вступає в іншу циклічність, і можуть бути різні прояви", – припустила Бойченко.

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