Україна продовжує насолоджуватися прохолодою посеред липня. Прогноз погоди на четвер

16 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

15 липня на 9:00 температура води становила в Чорному морі +19...+23 градуси, в Азовському морі +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що у Карпатах знову очікуються дощі з 18 липня, при цьому середня температура повітря по Україні 16-17 липня прогнозується +23...+25 градусів.

Поки ж синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Раніше синоптики обіцяли, Україну чекають природні катаклізми через аномальну спеку: синоптики дали лякаючий прогноз.