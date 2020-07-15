Після відпустки в Албанії та Єгипті українцям не потрібно проходити двотижневий карантин

Тоді як українцям дозволено в'їзд в 25 країн, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що після повернення з Албанії і Єгипту українцям не потрібно буде проходити обов'язкову двотижневу обсервацію. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоній зоні". Тепер після повернення з Єгипту або Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/ самоізоляцію або робити тестування на Covid-19", — сказано в повідомленні.

Скріншот: t.me/vladyslavkryklii

Крім того, Криклій також заявив, що очікує позитивних рішень і за іншими туристичними маршрутами. Але наразі рекомендує подорожувати по Україні.

"Тим більше, що Укрзалізниця вже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину. Це 65 поїздів далекого прямування і 700 приміських", — повідомив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Єгипті скасували візовий збір до 31 жовтня 2020 року.

Крім того, Албанія стала однією з країн, готових приймати українців без карантину.