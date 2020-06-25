Албанія, США, Ірландія і Сербія готові приймати українців без карантину

Після того, як кілька країн відкрили кордони для українців, стало зрозуміло, на яких умовах можна в'їхати в країну. Так, Албанія, США, Ірландія і Сербія готові приймати українців без обмежень.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) у своєму Telegram-каналі.

Є держави, які встановлюють для своїх гостей певні умови:

Велика Британія і Білорусь пускають до себе після двотижневого карантину.

пускають до себе після двотижневого карантину. Чорногорія — при наявності негативного результату ПЛР тесту COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин

— при наявності негативного результату ПЛР тесту COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин Туніс — з 27 червня і після тестування в самій країні.

— з 27 червня і після тестування в самій країні. Туреччина — з 1 липня без самоізоляції і тестування.

"Мінінфраструктури інформує, що після покращення епідемічної ситуації в Україні буде розглянута можливість відкриття кордонів з Кіпром, Грузією та Грецією", — сказано в повідомленні.

У повідомленні нагадують, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україні повинні проходити двотижневу обсервацію і встановити додаток "Дій вдома". Якщо гість із "зелених країн", то в'їзд вільний при наявності страхового полісу.

Інтерактивна карта МЗС про актуальний режим в'їзду та транзиту для громадян України в будь-якій країні світу — за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть відвідати Чорногорію за умови негативного дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Кордони Євросоюзу залишаються закритими для українських туристів у зв'язку з високою кількістю хворих на коронавірус.