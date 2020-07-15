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15 липня 2020, середа, 17:27 7
Економіка 2020-07-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют на четвер

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс, Офіційний курс валют, курс на завтра
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 липня, на 2,46% до 27,1190 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 липня, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,2621
1 долар США 27,1190
1 швейцарський франк 28,7887
10 єн 2,5384
10 російських рублі 3,8275
1 євро 31,0309

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 14 липня на 1,50% до 27,2219 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 0,56 коп. до 26,9700 UAH/USD.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 10 коп. у вівторок зміцнився на 1 коп. до 27,09 UAH/USD.

Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, так як очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

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