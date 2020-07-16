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16 липня 2020, четвер, 06:17 8 Документ
Силові структури 2020-07-16T07:15:03+03:00
Українські Новини
Для Данілова, який вимагає "другою державною" англійську, знання цієї мови не обов'язкове, – апарат РНБОУ

Для Данілова, який вимагає "другою державною" англійську, знання цієї мови не обов'язкове, – апарат РНБОУ

Павло Твердохліб
РНБО України, Англійська мова, Олексій Данілов
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України повідомив, що секретар РНБО Олексій Данілов, займаючи дану посаду, не зобов'язаний володіти англійською мовою.

Про це йдеться у відповіді РНБО на інформаційний запит Українських Новин.

"Посада секретаря Ради національної безпеки і оборони України належить по посад керівників окремих державних органів, на які не поширюється дія Закону України "Про державну службу". До зазначеної посади не застосовуються вимоги щодо володіння та рівня володіння англійською мовою", - вказано у документі.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що російська мова не може бути другою в Україні, оскільки її не треба знати. А на його думку, в Україні має бути друга мова - англійська.

"Повинна бути друга мову в Україні? Звичайно, повинна бути. Але це повинна бути англійська мова, яку повинні вивчати, починаючи з дитячого садка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, повинні знати, використовувати англійську мову. Це обов'язкова річ", - заявив секретар РНБО.

Правозахисник, директор Інституту розвитку профспілкового руху Михайло Чаплига, коментуючи висловлювання Данілова про російську мову, вважає, що секретар РНБО навмисно розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Як повідомляли Українські Новини, кожен восьмий українець підтримує статус російської як другої державної мови. А 40% українців хочуть, щоб російськомовним дозволили навчатися російською мовою. Крім того, половина українців назвала російську мову історичним надбанням України.

Джерело : Українські новини
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