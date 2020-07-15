Харківщина відповідає критеріям пом'якшення карантину, а Одеська область — ні. Дані щодо динаміки коронавірусу у регіонах

Станом на 15 липня 6 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 14 липня Рівненську та Одеську області визнано такими, що відповідають критеріям, Харківську область — такою, що не відповідає.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (62,35%).

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (20,77) та Чернігівська (17,77) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (18,66%), Закарпатська (13,40%), Харківська (11,19%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідає Вінницька область (57,96%) .

У Києві заповненість становить 37,37%, кількість тестувань на 100 тис. населення — 113,87, частка позитивних ПЛР-тестів — 4,64%, динаміка становить 3,01%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що посилення карантину на всій території країни можливе при стрімкому зростанні захворюваності коронавірусом в 10 і більше областях.