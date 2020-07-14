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14 липня 2020, вівторок, 12:53 6
Суспільство 2020-07-14T14:30:02+03:00
Українські Новини
Одеська область знову не готова до пом'якшення карантину. Які області відповідають критеріям послаблень

Одеська область знову не готова до пом'якшення карантину. Які області відповідають критеріям послаблень

Анна Рудык
коронавірус в Україні, Пандемія в Україні, критерії для пом'якшення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

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Станом на 14 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня. З 13 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям, Одеська область - не відповідає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (60,54%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,19) та Чернігівська (20,46) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (18,24%), Закарпатська (14,19%), Рівненська (11,43%) області.

Критерію динаміки захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (50,95%) та Одеська (10,21%) області.

У Києві заповненість складає 36,03%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 111,08, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,57%, динаміка становить -8,76%.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 638 до 54 771 кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 412 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 4,2%, кількість нових летальних випадків знизилася на 6,7%.

Тим часом в Україні 128-й день карантину.

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