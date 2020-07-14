Одеська область знову не готова до пом'якшення карантину. Які області відповідають критеріям послаблень

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Станом на 14 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня. З 13 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям, Одеська область - не відповідає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (60,54%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,19) та Чернігівська (20,46) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (18,24%), Закарпатська (14,19%), Рівненська (11,43%) області.

Критерію динаміки захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (50,95%) та Одеська (10,21%) області.

У Києві заповненість складає 36,03%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 111,08, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,57%, динаміка становить -8,76%.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 638 до 54 771 кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 412 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 4,2%, кількість нових летальних випадків знизилася на 6,7%.

Тим часом в Україні 128-й день карантину.