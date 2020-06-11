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11 червня 2020, четвер, 17:24 10
Кабмін 2020-06-11T18:30:03+03:00
Українські Новини
Шмигаль назвав умову для посилення карантину по всій Україні

Шмигаль назвав умову для посилення карантину по всій Україні

Елена Новикова
Карантин, Денис Шмигаль, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що посилення карантинних заходів по всій Україні можливе, якщо в 10 і більше областях буде виявлене гіперболічне зростання захворюваності, а станом на 11 червня кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 689.

Про це він повідомив в ході пресконференції, передають Українські Новини.

"Щодо посилення заходів, якщо в критичній кількості областей (10 і більше) ми будемо бачити гіперболічне зростання захворюваності - це буде підставою для прийняття рішення про посилення карантинних заходів у державі", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що вважає ефективною систему управління карантинними обмеженнями, яка діє зараз.

"Тут величезна частка відповідальності лежить на українському суспільстві, на нас самих, як ми ставимося до тих заходів, які обмежують і зупиняють поширення цієї епідемії", - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я пов'язує збільшення хворих коронавірусною інфекцію з недотриманням встановлених протиепідемічних рекомендацій.

Крім того, в Україні діє адаптивна модель карантину, тобто з урахуванням епідемічної ситуацію в регіонах, яка триватиме з 22 травня по 22 червня. Таким чином, введення послаблень проходитиме індивідуально для кожної області й залажитиме від кількості хворих.

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