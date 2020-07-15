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15 липня 2020, середа, 14:53 8
Верховна Рада і партії 2020-07-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Рада ввела електронну форму виконавчого документа

Рада ввела електронну форму виконавчого документа

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Верховна Рада України, електронний документообіг
Електронний документообіг. Фото: Вечірній Харків
Електронний документообіг. Фото: Вечірній Харків

Верховна Рада ввела електронну форму виконавчого документа.

За ухвалення законопроекту №3707 за основу проголосували 339 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому — 321, передають Українські Новини.

Згідно з законопроектом, виконавчий документ може бути виданий у формі електронного документа відповідно до законів "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчих послуги".

Передбачається, що порядок пред'явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, визначається Міністерством юстиції.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Раніше Рада дозволила використовувати паперові документи під час переходу до електронного документообігу.

Також повідомлялося, що Рада дозволила подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

А віцепрем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров вважає реальним провести наступні вибори Президента онлайн.

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