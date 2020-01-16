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16 января 2020, четверг, 17:35 99
Верховная Рада и партии 2020-01-16T17:35:21+02:00
Українські Новини
Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту

Рада разрешила использовать бумажные документы во время перехода к электронному документообороту

Елизавета Кесельман
Бумажный документооборот, Электронные документы, Верховная Рада, Кабмин
Документы. Фото: pixabay
Документы. Фото: pixabay

Верховная Рада согласовала возможность использования бумажного документооборота в переходный к электронному документообороту период. За принятие законопроекта №2492 в целом проголосовал 251 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Ранее предусматривалось, что принятый в октябре 2019 года закон о переходе на электронный документооборот в парламенте вводится в действие с первого дня 3-й сессии Рады 9-го созыва, то есть с 4 февраля 2020 года.
Таким образом, вносятся изменения в Регламент Рады, определив термин "письменная форма документа" для оптимизации процедуры перехода парламента к электронному документообороту.


Таким образом, предлагается предусмотреть возможность использования парламентариями как электронного документооборота, так и оборота документов в бумажной форме в случае невозможности использования единой автоматизированной системы по техническим причинам в период 3-й сессии парламента и до сентября 2020 года. Также предлагается ввести эталонную базу нормативных документов принятых Радой в электронном виде и установить гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.
С сентября 2020 года с начала 4-й сессии парламента вводится электронная форма документооборота.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хотел запретить использование бумажных докментов с октября 2019 года. 

Также Рада намерена легализировать игорный бизнес.

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