Рада дозволила подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Верховна Рада дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді. За ухвалення законопроекту №2260 в цілому проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. Пропонується вказати, що електронна і паперова форма є юридично рівноцінними. Подібні зміни вводяться і для запитів громадян і депутатів парламенту. Як повідомляли Українські Новини, Милованов підтримав скасування паперових трудових в Україні. Тим часом міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до кінця 2019 року. Раніше Милованов назвав зміни в новому Трудовому кодексі, зокрема, про збільшення відпустки за свій рахунок з 15 до 30 днів.