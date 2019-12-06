Рада дозволила подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Верховна Рада дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

За ухвалення законопроекту №2260 в цілому проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пропонується вказати, що електронна і паперова форма є юридично рівноцінними.

Подібні зміни вводяться і для запитів громадян і депутатів парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов підтримав скасування паперових трудових в Україні.

Тим часом міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до кінця 2019 року.

Раніше Милованов назвав зміни в новому Трудовому кодексі, зокрема, про збільшення відпустки за свій рахунок з 15 до 30 днів.