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06 грудня 2019, пʼятниця, 13:13 23
Верховна Рада і партії 2019-12-06T16:30:03+02:00
Українські Новини
Рада дозволила подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Рада дозволила подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді

Надежда Комендантова
Електронні документи, Рада, Рада 9 скликання
Трудова книжка. Фото: segodnya.ua
Трудова книжка. Фото: segodnya.ua

Верховна Рада дозволити подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді.

За ухвалення законопроекту №2260 в цілому проголосували 255 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Пропонується вказати, що електронна і паперова форма є юридично рівноцінними.

Подібні зміни вводяться і для запитів громадян і депутатів парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, Милованов підтримав скасування паперових трудових в Україні.

Тим часом міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до кінця 2019 року.

Раніше Милованов назвав зміни в новому Трудовому кодексі, зокрема, про збільшення відпустки за свій рахунок з 15 до 30 днів.

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